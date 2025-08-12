ストラテジストはレポートで、７月の米インフレ指標が今週のドル相場の行方を左右する重要材料になると指摘した。想定以上に高めの数字が出れば、ＦＲＢの利下げ観測を変動させる可能性があるという。 同ストラテジストは「インフレが予想を下回れば利下げ期待が高まり、最近のドル安が一段と進む可能性がある。一方、インフレが予想以上に上昇すればＦＲＢの姿勢に不透明感を与え、米国債利回りを支える可能性がある