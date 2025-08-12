トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、ホワイトハウスでの記者会見で、15日に開催するロシアのプーチン大統領との首脳会談に合わせ、ウクライナのゼレンスキー大統領も含めた3カ国首脳会談の実現に意欲を示した。トランプ氏は「彼らが求めるなら私はそこへ行くし、会談を調整したい」と語った。