停滞する前線による大雨で、石川県能登地方では雨の降り方が強まり、七尾市を流れる熊木川は11日午後11時40分、氾濫危険水位を超えました。石川県によりますと、熊木川は七尾市中島町宮前の加茂橋観測所で11日午後11時40分、氾濫危険水位に到達しました。12日午前0時10分時点で水位は2メートル90センチに達し、高さ3メートル30センチの堤防に迫っています。警戒レベル4に相当する状況で、熊木川では今後氾濫するおそれが高まってい