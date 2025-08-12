ボートレース福岡の「お盆特選レース」が１１日に開幕した。益田啓司（４６＝福岡）は９Ｒで逃げ切りに成功。幸先良い滑り出しを決めた。ただ「回転を押さえ過ぎていたのか、立ち上がりが甘かった。その割に伸びる雰囲気もなかった。（機率）４０％を思うと物足りない」と表情は冴えない。「バランスを取って行くか、回転を抑えて伸びに寄せるか考える」と調整にも思案顔だ。２０２５年後期は「１２月（まるがめ）のＦでリズ