北海道小樽市のおたるドリームビーチで、男性（54）が死亡する事故がありました。男性はバナナボートで遊んでいる最中だったということです。事故があったのは、小樽市銭函のおたるドリームビーチです。11日午後2時ごろ、「海でおぼれた人がいる」と付近にいた人から消防に通報がありました。目撃者「1人だいぶ沖の方で落ちた。その後（男性が）おぼれた」海に転落しその後、死亡が確認されたのは、札幌市手稲区に住む高橋光司さん