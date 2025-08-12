ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪第５３回オール兵庫王座決定戦」は１１日、予選３日目が行われた。森悠稀（３２＝兵庫）は８Ｒを４カドまくり快勝。ここまで３、２、３、１着とオール３連対キープで得点率８位タイにつける。相棒３６号機も「足は抜群。特に行き足から伸びが良くてスタートも大丈夫。乗りづらさはあるけど上位級です」とパワフルな動き。２日目１１Ｒでは新ペラ交換もあったが、きっちり好気配をキ