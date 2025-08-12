記者会見するトランプ米大統領＝5日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、ホワイトハウスで記者会見し、首都ワシントンの治安対策を強化するため州兵を投入すると表明した。街頭犯罪が多発しているとして「緊急事態だ」と主張した。ワシントンの警察を連邦政府の指揮下に置くとしている。ワシントン・ポストは10日、トランプ政権がワシントンの街頭犯罪対策のため、FBI捜査官約120人の派遣を始