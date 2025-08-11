トッテナムがマンチェスター・シティのMFサビーニョ獲得に向け、クラブ間交渉を開始したようだ。英『ミラー』が伝えている。2004年4月10日生まれの21歳は昨季マンチェスター・Cに加入し、プレミアリーグ29試合出場。得点は1に終わったものの、鋭い突破で多くの好機を生み出した。2年目のさらなる飛躍に期待が懸かるが、昨季無冠に終わったマンチェスター・Cは今夏の移籍市場で精力的に動き、サビーニョとポジションを争うMF