本日の為替市場は明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控える中、ユーロドルは売りが優勢となっており、１．１５ドル台に下落している。きょうの下げで再び２１日線を下回っており、中期的な上向きの流れは堅持しているものの、上値が重い不安定な値動きも見られている状況。 トランプ大統領とプーチン大統領が金曜日にアラスカで首脳会談を行う。ウクライナ紛争を巡る協議で市場の一部では和平への期待も