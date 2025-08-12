きょう、520人が犠牲となった日航機墜落事故から40年となります。これを前に灯籠流しが行われました。1985年8月12日、日本航空123便が「御巣鷹の尾根」に墜落。520人が犠牲となりました。事故で父親が亡くなったとき、母親のお腹の中にいた男性は…父親（当時29）を亡くした小澤秀明さん（39）「自分が子育てを始めて、（父親が）もし生きていたら、おじいちゃんとしてどんなふうに孫に接してたのかな」当時、50歳の父親を亡くし