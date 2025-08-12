線状降水帯の発生で記録的な大雨となった熊本県では、大雨のおそれはなくなりましたが、引き続き、土砂災害が発生するおそれがあり、警戒を呼びかけています。熊本県内では11日、玉名市や長洲町など7つの市と町に大雨特別警報が発表されました。午後になって大雨警報に切り替えられましたが、降り始めの6日からの総雨量は甲佐町で680ミリを超えるなど、各地で記録的な大雨となりました。気象台によりますと、熊本県内での大雨のお