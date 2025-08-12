岐阜県では飛騨地方を中心に雨が降り続いていて、下呂市では1040世帯2852人に避難指示が出されています。下呂市は11日夜、大雨で土砂災害の危険性が高まったとして、市内の一部地区・1040世帯2852人に避難指示を出しました。下呂市萩原町に避難所を2つ開設し、危険な場所にいる住民への避難を呼びかけています。東海地方は大気が非常に不安定な状態が続く見込みで、12日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、岐阜県の