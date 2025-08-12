◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節Ｃ大阪３―１新潟（１１日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪が３―１で新潟を下した。この日ベルギー１部ルーベンから加入が発表されたＤＦ大畑歩夢も観戦し、試合後に取材に応じた。２０２４年のパリ五輪代表にも選出された左ＳＢは、「勝利を目指してみんなが攻撃的にやれたことが勝利につながったと思う」と、チームのリーグ３試合ぶりとなる白星を喜んだ。ルーベンでは新シーズン開幕後３