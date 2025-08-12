タレントの村重杏奈（27歳）が、8月9日に放送されたバラエティ番組「はてなのてん」（TVQ九州放送）に出演。球場の“ビールの売り子”について「すっごいやってみたい」と語った。番組は今回、プロ野球・ソフトバンクホークスの人気を支える、PayPayドームのビールの売り子に密着。村重は「すっごいやってみたくて。売り子さん」と話し、「（自分は）明るいし、合いの手もすごい上手だから。『いいんですか？ 一杯で』みたいな。ノ