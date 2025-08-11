石川県能登地方では11日夜から再び雨の降り方が強まっていて、輪島市や珠洲市など6つの市町に避難指示が発令されています。これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があり、土砂災害に厳重に警戒してください。能登地方では夜になってから次第に雨脚が強まっていて、降り始めから11日午後11時までの雨の量は、輪島市三井で266ミリ、珠洲で250ミリと、すでに平年の8月1か月分を超える記録的な大雨となっています。珠洲市と能登町の