イギリス・ロンドンで政府によりテロ組織に指定された親パレスチナ団体「パレスチナ・アクション」を支持したなどとして、ロンドン警視庁は532人を逮捕しました。警察はこの10年で最大規模の逮捕だとしています。「パレスチナ・アクション」をめぐっては、先月、南イングランドの空軍基地への侵入事件でおよそ700万ポンド、日本円にしておよそ14億円の損害を与えたとされ、政府がテロ組織に指定していて、この団体を支持する行為は