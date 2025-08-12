アメリカバンス副大統領「（アメリカ・ロシア・ウクライナ）3首脳が紛争終結について話し合えるよう、会談の日程調整などを進めている」アメリカのバンス副大統領は、FOXニュースのインタビューで、ロシアとウクライナの停戦を協議するため、両国の首脳にトランプ大統領を加えた3者会談を調整していることを明らかにしました。その一方で、停戦条件については「誰もが満足するものにはならないだろう」と話し、戦闘を止めるには