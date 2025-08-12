ボートレース宮島の「第５５回スポーツニッポン杯」が１２日に開幕する。麻生慎介（４０＝広島）は前検のエンジン抽選で６０号機を引き当てた。なんと５月、６月、そして今回と３節連続のコンビ結成となった。５月には優出６着、６月も予選突破と安定した成績を残している。２節前には実森美祐が男女Ｗ優勝戦でＶを飾るなどパワー上位のエンジンだ。麻生も「このエンジンを引くのは３連チャン。以前、乗った時は自分の好きな