ウクライナ・キーウでゼレンスキー大統領（右）と握手するインドのモディ首相＝2024年8月（ゲッティ＝共同）【キーウ、ニューデリー共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、インドのモディ首相と電話会談し、対ロシア制裁について意見交換した。インドがロシア産原油の購入を通じてロシアの戦時経済を下支えしている中、ゼレンスキー氏は「ロシアの原油輸出を制限することで、戦争継続に必要な資金力に打撃を与えることが