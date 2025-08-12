老舗ミシンメーカーがトヨタ車体とコラボ。先端技術を使ったミシンが万博で展示されました。ミシンを持ち上げて垂直に縫う。大阪・関西万博のヘルスケアパビリオンで多くの視線を集めていたのは、老舗ミシンメーカー・アックスヤマザキの「MIRAIミシン」です。斬新な使い方をするこのミシンですが、実は意外な企業とコラボしています。アックスヤマザキ・山粼一史社長：トヨタ車体のタグステッチ工法という技術を世の中に広