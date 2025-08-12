巨人・坂本勇人選手のものまねで知られるお笑い芸人・さかともが１１日、インスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。さかともによると、お相手は２０代の一般女性で、ジャイアンツ好きがきっかけで交際がスタートした。「本日（１１日）、かねてお付き合いしていた方と入籍させていただきました」と幸せいっぱいの報告。「世界で一番大切な人です。これからは夫婦二人で頑張ってまいります。今後ともよろしくお願いい