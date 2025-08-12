夏の甲子園で、愛知の豊橋中央高校は8月11日、名門・日大三高との初戦に臨みましたが、接戦の末に惜しくも敗れました。春夏通じて初出場の豊橋中央。2点を追う6回、相手のエラーもあり2・3塁のチャンスを迎え、代打・小原選手がレフトのエラーを誘い、同点に追いつきます。続く7回、2アウト満塁のチャンスを迎えますが、ショートゴロに打ち取られ、チャンスをものにできません。試合はその後8回にホ