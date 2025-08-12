¤³¤Î½©¡¢PEACH JOHN¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤ë¡ÈÇú¥Ó¥¸¥å¡É¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¥â¥Ç¥ë¡¦Niki¤µ¤ó¤¬Å»¤¦¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È½÷À­¤é¤·¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ì¤Æ¡¢Ãå¤±¿´ÃÏ¤â·Ú¤ä¤«¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤âµ¡Ç½À­¤â³ð¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤ï¤¿¤·¤ÎÍýÁÛ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ªº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Âç¿Í½÷»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êーºÇÁ°Àþ¤ò¤ªÆÏ¤±