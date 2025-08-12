全国各地で相次ぐ、クマによる被害。山形県の住宅街で、体長およそ1.5メートルのクマに男性が襲われ、けがをしました。警察によりますと、10日午後9時半ごろ、山形県戸沢村の住宅街で、男性が体長およそ1.5メートルのクマに頭や頬などをひっかかれました。クマに襲われた男性「（クマが）乗っかって、色々この辺もやられた。たまたま後ろに来ていた人が助けてくれた。追っ払ってくれた」男性を襲ったクマはまだ見つかっていないと