フィギュアスケート男子で山本草太（ＭＩＸＩ）が?日本のエース?にライバル心をのぞかせている。ショートプログラム（ＳＰ）で２位で迎えたサマーカップ３日目（１１日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のフリーでは、冒頭の４回転フリップの着氷が乱れると、４回転サルコーも転倒。それでも、４回転―３回転の連続トーループを決めるなど、粘りの演技で１４８・０７点をマークし、合計２３１・７９点の２位に入った。試