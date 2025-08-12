中日２―０巨人（セ・リーグ＝１１日）――中日が細川の適時二塁打、山本のソロで奪ったリードを５投手の継投で守った。メヒアは４月６日以来の２勝目。巨人は序盤の拙攻が響き、今季１０度目の零封負け。◇ヤクルト９―４ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１１日）――ヤクルトは一回、内山の適時打で先行。三回に内山、村上の２者連続本塁打でリードを広げ、五回に打者一巡の猛攻で５点を奪った。ＤｅＮＡは反撃が遅かった。