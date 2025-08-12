ボートレースからつの「お盆特選〜がばい王者決定戦〜」は１１日、予選２日目が行われた。牧山敦也（２９＝佐賀）が９Ｒ、５コースからまくり差し１着。３連単２万３９８０円の高配当を演出した。前半２Ｒも３着。１、３、１着と快調に予選を折り返した。「回り足や乗り心地は良かった。直線はいい人が多いけど、下がるまではない。回り足で今節は勝負したい」。前節優出（５着）の１９号機もまずまずの感触。準優好枠を狙って