日本マクドナルドはハッピーセットのポケモンカードキャンペーンを巡る混乱について、「対応が不十分であったことを厳正に受け止めております」と謝罪しました。転売目的での購入や食品の放置や廃棄を容認しないとした上で、大量購入や威圧的な態度をとる客に対しては購入を断り、公式アプリからの退会処理をするとしています。