7つの市と町に一時、大雨特別警報が出た熊本県。各地で被害が相次ぎ、人的被害も出ています。11日午前7時、上熊本駅の近くでは普段なら市電が走る大通りが完全に冠水し、車が4台水没していました。線状降水帯の発生で記録的な大雨となった熊本県。発表されていた大雨特別警報は午後、警報や注意報に切り替えられました。しかし、平年の8月1カ月分の雨量を上回る大雨によって土砂崩れや冠水の被害が相次いだほか、人的被害も出てい