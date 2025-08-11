ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年8月11日（月・祝）〜8月17日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■水瓶座（みずがめ座）カード：ワンドのペイジ（正位置）新しい情熱の火が、胸の奥で灯る。それ