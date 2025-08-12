1978（昭和53）年8月12日、日本と中国の友好関係を発展させるための日中平和友好条約が北京の人民大会堂で締結された。72年の日中国交正常化を踏まえ、園田直外相（左）が北京を訪問、黄華外相と調印した。主権や領土の尊重、内政不干渉、覇権を求めず、覇権を目指す他国の試みにも反対することなどをうたった。