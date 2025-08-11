トランプ大統領は、米首都ワシントンＤＣの犯罪抑止に向け、ＤＣの州兵を派遣し、首都警察（ＤＣメトロポリタン警察）を連邦政府の直接管理下に置くと発表した。ホワイトハウスで記者団に語った。「他の都市もひどい、首都ワシントンは最初の一歩」とも述べた。