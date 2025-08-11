猛烈な暑さが続く夏の夜、おでかけをするにも家を出るのがおっくうになってしまいそうです。そんなときにおすすめしたいのが「ナイトプール」。涼しく非日常的な体験を楽しめることから人気を集めています。ライトアップされた幻想的な空間は、日中のプールとは一味違うロマンティックな雰囲気が魅力。熱中症や日焼けを気にせず、おしゃれに過ごせるため、夏の夜のお出かけ先としておすすめです。この記事では、都内にあるホテルや