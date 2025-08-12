【「灰仭巫覡」5巻】 8月12日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「灰仭巫覡」の5巻を8月12日に発売する。価格は594円。 本作は「天上天下」や「エア・ギア」、「化物語」などで知られる大暮維人氏の最新作。「週刊少年マガジン」で連載されている。 5巻では“火ノ粉”の群れに手を焼く英国軍が、戦況を打開するために「親降ろし」を実施。仭とガオが渾