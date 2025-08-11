【女子旅プレス＝2025/08/11】ザ ストリングス 表参道では、ニューヨーク発ファッションブランド・ANNA SUI（アナ スイ）との初のコラボレーションによる「ファンタジー＆ローズ アフタヌーンティー with ANNA SUI」を、2025年9月18日（木）〜11月18日（火）の期間限定で開催する。【写真】ティファニー、日本初「ブルー ボックス カフェ」銀座に誕生◆ANNA SUIのロマンティックな世界観を纏うアフタヌーンティー今回のコラボレー