第３回中国国際サプライチェーン促進博覧会のスマート自動車チェーン展示エリアで、展示車両に試乗する人たち。（７月１８日撮影、北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京8月11日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が11日発表した中国の7月の新エネルギー車（NEV）生産台数は前年同月比26.3％増の124万3千台、販売は27.4％増の126万2千台で、新車販売の48.7％を占めた。1〜7月の生産は前年同期比39.2％増の823万2千台、