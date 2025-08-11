日本マクドナルドは8月11日、ハッピーセット「ポケモン」の販売に際し、一部の顧客による転売目的の大量購入や、それに伴う店舗での混乱などがあったとして、公式サイトで謝罪した。同社は「お子さまとご家族に楽しい食体験を提供する」という理念に反するものであり、「当社の対応が不十分であったことを厳粛に受け止めております」とコメントしている。●ポケモンカード付きハッピーセットで何が起きたのか問題となったのは、8月