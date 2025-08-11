◇明治安田J1リーグ第25節C大阪3―1新潟（2025年8月11日ヨドコウ）C大阪は3発逆転で、5月21日・東京V戦以来リーグ3試合ぶりの勝利を挙げた。浦和から今夏完全移籍してきたDF井上黎生人（28）が移籍後初スタメン。持ち味のカバリング能力を発揮した。浦和所属時の5月24日・名古屋戦以来のスタメン出場で「自分が出せる100％をやろうと思っていた」。後半33分に足首の痛みとけいれんで交代したものの、攻撃的なC大阪のスタ