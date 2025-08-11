１１日、女子シングルス準決勝でリターンする渡辺聡美。（成都＝新華社記者／李旭倫）【新華社成都8月11日】ワールドゲームズ成都大会は11日、スカッシュ女子シングルス準決勝が行われ、日本の渡辺聡美がスペインのマルタ・ドミンゲスを下し、決勝に進出した。１１日、女子シングルス準決勝でリターンするマルタ・ドミンゲス（左）。（成都＝新華社記者／李旭倫）１１日、女子シングルス準決勝でリターンする渡辺聡美。（