１１日、表彰式に臨む張本智和（左）と王楚欽。（横浜＝新華社記者／賈浩成）【新華社横浜8月11日】卓球のワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズ横浜大会は11日、男子シングルス決勝が行われ、中国の王楚欽（おう・そきん）が張本智和に2-4で敗れ、準優勝となった。１１日、男子シングルス決勝で得点を喜ぶ張本智和。（横浜＝新華社記者／賈浩成）１１日、表彰式に臨む張本智和。（横浜＝新華社記者／賈浩成）１