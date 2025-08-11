餡子とバターの“禁断の組み合わせ”で話題を集める「あんバタ屋」が、2025年8月4日～17日の期間限定でエキュート品川に出店。東京土産としても大人気の『あんバタフィナンシェ』や、毎回即完売の『あんバタパン』など、定番から限定商品まで多彩なラインナップがそろいます。手土産や自分へのご褒美に、ちょっと特別な甘さを探しに立ち寄ってみては？ 東京土産の新定番♡あんバタフィナンシェ 北海道