◆西武5×―4楽天（11日、ベルーナドーム）執念でたぐり寄せた逆転勝利だ。同点の延長10回2死満塁。外崎修汰が鈴木翔天の初球148キロ直球を迷わず強振し、打球を左前へと運んだ。自身にとって昨年5月4日のソフトバンク戦以来3度目のサヨナラ打。富士大の後輩から放った殊勲打に「昨日も（鈴木）翔天の打席に立っていたのでイメージはできていた。甘い球が来たら思い切り振ってやろうと思っていた」と満面の笑みで振り返った