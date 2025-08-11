西武５―４楽天（パ・リーグ＝１１日）――西武が延長十回、外崎の左前打で今季６度目のサヨナラ勝ち。カード勝ち越しは１３カードぶり。楽天は九回に則本が３四球と乱れて追いつかれ、鈴木翔も崩れた。◇ソフトバンク３―１日本ハム（パ・リーグ＝１１日）――ソフトバンクが逆転で５連勝。三回に近藤の適時二塁打で追いつき、四回に牧原大の適時打で勝ち越し。七回も加点した。大関は自身初の１０勝。日本ハムは４連敗。◇