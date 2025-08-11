東京Ｖの城福浩監督が１１日、天皇杯４回戦の名古屋戦（１３日・味スタ）に向けて決意を示した。９日の横浜ＦＭ戦（１〇０）から中３日で迎える一戦にして、天皇杯から中２日で敵地での京都戦（１６日・サンガＳ）が控える厳しい日程。新戦力のＦＷ寺沼星文（しもん）、ＤＦ井上竜太、２７年からの加入が内定し、特別指定選手で登録されている日大のＦＷ平尾勇人も規定で出場できないこともあり、一発勝負の名古屋戦のメンバー