マクドナルドは8月11日、公式サイトを更新し、ハッピーセット「ポケモン」ポケモンカードキャンペーンの騒動を謝罪した。公式サイトに掲載された「ハッピーセット販売に関する大切なお知らせと当社の対応について」では、「このたび実施いたしましたハッピーセット『ポケモン』ポケモンカードキャンペーンにより、一部のお客様による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭ならびに店舗周辺での混雑・混乱の発生、またご注文