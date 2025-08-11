先ほどからドル高がさらに強まっており、ドル円は１４８円台に一時乗せている。特段のドル買い材料は見当たらないが、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を前にポジション調整が出ている模様。 明日の７月分の米ＣＰＩはコア指数で前月比０．３％、前年比３．０％が見込まれており、６月分に引き続き関税の影響から、前回よりも高めの数字が予想されている。予想を上回る内容だった場合、今月の米雇用統計を受けて再度高まっ