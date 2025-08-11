ボートレース浜名湖のプレミアムＧ?「第３９回レディースチャンピオン」の優勝戦が１１日に行われた。Ｇ?初出場の勝浦真帆（２９＝岡山）は２日目に初勝利を挙げると１５位で予選を突破し初優出も果たした。優勝戦は６コースから最内を差すも「展開がなかった」と５着に終わった。それでも「今回Ｇ?初出場で初勝利できて優勝戦まで走れたのはいい経験になりました」と満足そうに初のＧ?を振り返った。９月の宮島ＰＧ?ヤング