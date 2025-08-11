卓球男子シングルスで世界ランキング４位の張本智和（２２＝トヨタ自動車）が念願の頂点に上り詰めた。男女シングルスの世界ランキング上位選手で争われるＷＴＴチャンピオンズ横浜最終日（１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の決勝では、同２位で世界選手権覇者の王楚欽（中国）と対決し、４―２で勝利を収めた。優勝をかけた一戦は第１ゲームを１１―９で先取すると、そのまま勢いに乗って３ゲームを連取。しかし、第４ゲ