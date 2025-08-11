ボートレース浜名湖のプレミアムＧ?「第３９回レディースチャンピオン」の優勝戦が１１日に行われた。遠藤エミ（３７＝滋賀）は２着も１着の鎌倉涼にプレッシャーをかける猛烈な追い上げを見せた。「私から買ってくれている人もいたので、諦めないで最後まで追いかけました。やりきった感はあります」と納得の表情でレースを振り返った。優勝すれば大会３連覇、４Ｖと記録もかかっていたが、こちらは「３連覇のことは特に考