◇明治安田J1リーグ第25節C大阪3―1新潟（2025年8月11日ヨドコウ）C大阪は3発逆転で、5月21日・東京V戦以来リーグ3試合ぶりの勝利を挙げた。MF本間至恩（25）は古巣・新潟との初対戦で、移籍後初スタメン。1アシストを含む2得点に絡み、存在感をアピールした。前半13分の同点弾は自らのボール奪取が起点。後半9分には正確なラストパスでルーカス・フェルナンデスの逆転弾を演出した。移籍後初アシストに「練習している形